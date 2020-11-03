Son dakika gündem: Kahraman genç ve ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Son Dakika

Avusturya'da dün gece düzenlenen terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin'e geçmiş olsun dileklerini belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde, kentin 6 farklı noktasında düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Türk vatandaşı Recep Tayyip Gültekin ve ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Gültekin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Seninle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Gültekin ise Erdoğan'a, "İsminizi gururla taşıyorum. Umarım bir gün sizinle yüz yüze görüşme ve elinizi öpme imkanı bulabilirim" dedi.