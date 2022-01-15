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Son dakika gündem: Kahraman komandolar Tunceli'nin karlı dağlarında teröristlerin izini sürüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Kahraman komandolar Tunceli'nin karlı dağlarında teröristlerin izini sürüyor

15.01.2022 17:52
Son dakika gündem: Kahraman komandolar Tunceli'nin karlı dağlarında teröristlerin izini sürüyor

Son dakika haberleri... Tunceli'de düzenlenen Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda görevli komandolar, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda teröristlerin izini sürüyor.

Tunceli'de düzenlenen Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda görevli komandolar, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda teröristlerin izini sürüyor.

Valilik koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda şehir merkezi kırsalı ile 7 ilçe kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dağlık ve ormanlık alanlarda barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu dağlarda operasyon yürüten güvenlik güçleri, özel kışlık kamuflajlarıyla ve helikopterler desteğinde sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arıyor.

Mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden güvenlik güçleri, soğuk havaya rağmen kırsalda arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Son dakika gündem: Kahraman komandolar Tunceli'nin karlı dağlarında teröristlerin izini sürüyor

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Jandarma, Tunceli, Şehit, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kahraman komandolar Tunceli'nin karlı dağlarında teröristlerin izini sürüyor - Son Dakika


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