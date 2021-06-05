Son dakika gündem: Kahramankazan'da Çevre Günü münasebetiyle mesire alanı temizlendi - Son Dakika

Dünya Çevre Gününde Kahramankazan'da bir araya gelen sporsever ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, temmuz ayında yapılacak Hitit Rallisi Kahramankazan Ayağı güzergahı ve hareket noktasının olduğu mesire alanındaki çöpleri topladı.

"Geleceğimizi topluyoruz" adlı etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, TOSFED Kadınlar Komisyonu Başkanı Beyza Avcıoğlu, ANOK Başkanı Çağrı Nerkiz de katılarak katılımcılarla birlikte çöp topladı.

Etkinliğe Türkiye otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Türkiye Motor Saporları Kadın Komisyonu, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK), Kahramankazan Kent Konseyi, Kahramankazan Belediyesi ve bazı üniversitelerden öğrenci gruplarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup katıldı.

Güvenç Göleti Mesire Alanına gelen katılımcılar burada çevre temizliği yaparak çöpleri topladı.

TOSFED Kadınlar Komisyonu Başkanı Beyza Avcıoğlu AA muhabirine, komisyon olarak gerek kadın sporcu yetişmesinde, gerek çevre duyarlılığındaki sosyal sorumluluk projelerinde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bugün Kahramankazan Belediyesi ve ANOK'un düzenlediği bu etkinlik çok değerli ve önemli. Gerçekten ismiyle belli ediyor kendini. Geleceğimizi topluyoruz projesinde birlikte olmak için İstanbul'dan seve seve koşa koşa geldim ve hakikaten enerji buldum. Ama ne yazık ki bu canım güzel göletimizi mesire yerini insanlar bir yandan keyfini sürerken bir yandan kirlettiklerini görmek hakikaten çok üzücü. Atatürk'ün de dediği gibi bu vatan çocuklarımızın ve torunlarımızın cennet olarak yaşayacakları bir vatan olmalıdır. Biz de bunun için elbirliğiyle elimizden geleni yapıyoruz Herkesten de bu duyarlılığı bekliyoruz." dedi.