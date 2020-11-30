Son dakika gündem: Kahramankazan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Çil, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine, Preveze ise Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Preveze yönetimindeki 06 AL 3926 plakalı otomobil ile Akif Çil idaresindeki 06 KRS 73 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Kayı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kahramankazan 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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