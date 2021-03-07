Son dakika gündem: Kahramankazan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, New York Times Meydanı'ndaki ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ilanlara ilçedeki LED ekranlarda yayınlanan destek görselleriyle karşılık verdi.

ABD'de New York'taki Times Meydanı'nda yer alan dijital ekranlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "Stop Erdoğan" yazılı reklamlar verilmişti. Kahramankazan Belediyesi, bu reklamlara karşılık ilçedeki LED ekranlardan "Love Erdoğan" yazılı görseller yayınlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu tavrın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı tüm projelerin taşeronudur. FETÖ, Türkiye düşmandır. Dolayısıyla memleket sevdalısı, ümmetin umudu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. Ama bunlar Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dik yürüyüşünü durduramaz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi. - ANKARA