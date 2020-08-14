Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta aranan 42 kişi yakalandı, 29'u tutuklandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmada çoğunluğu hapis cezası ile aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranan kişilerin bulunabileceği alanlara planlı uygulamalar yaparak müdahale eden ekipler, önceden belirledikleri bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında silahlı tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, fuhşa teşvik ve aracılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 29 kişinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli yakalandı.Yakalanan 42 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.