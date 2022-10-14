İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 40 personel ile 3 arazöz, 2 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

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