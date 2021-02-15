Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından seyir haline geçen otomobil, sokaktaki bir binaya çarparak durdu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde park halindeki 46 AAS 142 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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