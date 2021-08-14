Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (6) - Son Dakika

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (6)
14.08.2021 19:36
Son dakika gündem haberi: 'SİZLERİ HEP KAHRAMANCA MÜCADELENİZLE HATIRLAYACAĞIZ'Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
'SİZLERİ HEP KAHRAMANCA MÜCADELENİZLE HATIRLAYACAĞIZ'
Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Karacabey, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sonrası dönüşe geçen yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 3 Türk ve 5 Rus olmak üzere 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Yaşadığımız acının tarifi yok. Başımız sağ olsun. Hayatını kaybedenler arasında Genel Müdürlüğümüz personeli mesai arkadaşımız Oğuz Avşar Aydın kardeşimiz de bulunuyordu. Elim kaza sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rus mürettebatın ailelerine taziyelerimi iletiyorum. Sizleri hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" dedi.
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