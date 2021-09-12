Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı
12.09.2021 15:45
Son dakika haberi: Polis Memuru Ensar Erkut ve kardeşi Efdal Erkut'un cenazelerinin camiye getirilmesi Cenaze namazı kılınması ve helallik alınması Cenazenin taşınması Cenaze aracı İZMİR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren polis memuru...
Polis Memuru Ensar Erkut ve kardeşi Efdal Erkut'un cenazelerinin camiye getirilmesi
Cenaze namazı kılınması ve helallik alınması
Cenazenin taşınması
Cenaze aracı İZMİR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren polis memuru Ensar Erkut ile kardeşi Eftal Erkut'un cenazeleri, Ödemiş'te Efe Konut Camisinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Son Dakika 16:47 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı 16:37 Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün 16:22 Özel eğitim kursunda yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu 15:58 Taliban'dan ABD'yi kızdıracak adım! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bayrak çekildi 15:34 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 15:11 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 14:34 Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi 12:29 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü