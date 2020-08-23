Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ TIR yandı, 500 tavuk telef oldu - Son Dakika

Yangın, dün akşam saatlerinde Andırın- Kadirli karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 HE 1239 plakalı TIR, trafikte ilerlediği sırada fren balatalarının ısınması sonucu birden alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, dorsesindeki 500 tavuk ise telef oldu.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:05

Kaynak: DHA

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