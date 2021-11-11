Üye Girişi
Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı

11.11.2021 11:50
Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı

Son dakika haber... Antalya'da 2 ay önce, kalpten çıkan iki ana damarı ters ve akciğere kan götüren ana damarı dar olarak dünyaya gelen Poyraz Efe Özçiçek, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Antalya'da 2 ay önce, kalpten çıkan iki ana damarı ters ve akciğere kan götüren ana damarı dar olarak dünyaya gelen Poyraz Efe Özçiçek, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Doğduğu gece morarma ve nefes darlığı şikayetiyle ameliyat olmasına karar verilen Poyraz Efe bebek, Antalya'dan sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nin sorumlu hekimi Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Kalpten çıkan iki ana damarının yerleri değiştirilen, akciğeri besleyen ve dar olan damarın yerine yapay damar yapılan Poyraz Efe, 53 günlük yoğun bakım mücadelesini kazanarak, sağlığına kavuştu.

Bebeği Poyraz Efe'nin ameliyatı için Antalya'dan gelen anne Necla Özçiçek, AA muhabirine, üçüncü çocuğu olan Poyraz Efe için hamileliğinin zor olduğunu ama gebelikte herhangi bir rahatsızlık fark edilmediğini söyledi.

Özçiçek, doğumdan sonra Poyraz Efe'nin muayenesinde morarma ve kalp ritminde bozukluk nedeniyle Konya'ya sevk edildiğini dile getirerek, 2 aylık bir tedavinin ardından bebeğinin sağlığına kavuştuğunu belirterek, emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

Baba Baykal Özçiçek de yaklaşık 2 aydır Konya'da olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eşimle el ele verdik. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çocuğumuzu kurtarabileceklerine inandık. Çok şükür çocuğumuzu bize teslim ettiler. Bizi yalnız bırakmayan insanlardan Allah razı olsun. Çocuklarım Antalya'daydı, işletme sahibim, çalışma arkadaşlarım, kız kardeşim bize çok büyük destek verdi. Çok şükür bu sıkıntılı günümüzü de atlattık. Benim büyük bir dünyam vardı, şimdi kocaman bir dünyam oldu. Bize böyle güzel bir hediye verdiği için eşimden de Allah razı olsun."

Konya Şehir Hastanesi bünyesinde yaklaşık 10 ay önce kurulan Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nin sorumlu hekimi Operatör Dr. Murat Şimşek, Poyraz Efe'nin doğumdan sonra satürasyon düşüklüğü ve morarma şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geldiğini söyledi.

Kalpten çıkan iki ana damarın ters ve akciğere kan götüren ana damarın dar olması nedeniyle acil ameliyat kararı aldıklarını anlatan Şimşek, "Anne karnında dolaşımı sağlayan damara bağlıydı yaşaması. Akciğerine ameliyatta bir yapay damarla kan taşıdık. 3 milimetrelik bir greft ile çocuğun hayatta kalmasını sağladık. Şimdi iyi. İlerleyen dönemde, akciğer atardamarları geliştikten sonra tam düzeltme ameliyatı olacak. Yaklaşık bir yaş gibi ikinci ameliyatı planlıyoruz. Ameliyattan sonra 20 gün yoğun bakım süreci oldu. Uzun bir süre ventilatöre bağlı kaldı." diye konuştu.

"Ameliyat başarımız yüzde 70"

Şimşek, Konya'da ilk açık kalp ameliyatını 2020 yılının aralık ayında yaptıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 10 ay önce kurulan klinikte bugüne kadar 25 çocuğa açık kalp ameliyatı yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Yoğun bakım servisimiz 13 yataklı. Şu an 10 yatağımız dolu. Türkiye'nin her yerinden hasta kabulü yapıyoruz. Her vakayı yapabiliyoruz. Kompleks vakaları kabul edebiliyoruz. Şu anda da kliniğimizde yatan hastalarımız ağırlıklı olarak yeni doğan. 400 gramdan 18 yaşa kadar tüm çocuklara bakıyoruz." dedi.

Şimşek, kliniğe Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tüm Türkiye'den hasta geldiğini dile getirerek, hastalarının genellikle yeni doğan bebekler olduğunu bildirdi.

Şimşek, hastalarının çok küçük ve hipotermiye duyarlı olduğunu anımsatarak, tedavi tamamlandıktan sonra da hastaların yaşadıkları şehirlere yine bakanlık aracılığıyla hava ambulansı ile gönderildiğini söyledi.

Anadolu'nun her yerinden hasta kabul ettiklerini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Tedavi ettiğimiz vakaların hepsi hayati tehlikeleri çok yüksek olan çocuklar. Buna rağmen şu ana kadar yüzde 20 civarında bir mortalitemiz (ölüm oranı) var. Bizim hastalarımızın sadece ameliyat değil, yoğun bakım ve taburculukta da sıkıntıları devam edebiliyor. Çocuk yoğun bakıma verdiğimiz, pediatristlerin takibine verdiğimiz hastalarımızdan da kaybımız olabiliyor. Ameliyat başarımız yüzde 70."

Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı
Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı
Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı
Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı
Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı

Şehir Hastanesi, Antalya, Konya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı 11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı Bu tespihin dünyada eşi benzeri yok! Sivaslı usta 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:31 Bu tespihin dünyada eşi benzeri yok! Sivaslı usta 27 bin dolarlık teklifi reddetti Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı 11:19 Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı
40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu 11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu 11:05 Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma

Son Dakika Haberleri
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:31 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:19 Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
11:05 Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu
11:02 Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi
10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
10:53 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti
Çin'de araçlar kar fırtınası altında kaldı Çin'de araçlar kar fırtınası altında kaldı         
11:41
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:18
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi         
11:02
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı         
09:43
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 11:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kalpten çıkan iki ana damarı ters olarak doğan bebek, 53 günlük yaşam savaşını kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement