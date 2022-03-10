Son dakika gündem: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 10 asker yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 10 asker yaralandı

10.03.2022 16:22
Son dakika gündem: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 10 asker yaralandı

Son dakika haberler... Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın, jandarma karakoluna düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, yaralanan 10 asker tedavi altına alındı.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın, jandarma karakoluna düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, yaralanan 10 asker tedavi altına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Uzak Kuzey bölgesine bağlı Tourou kasabasında bulunan jandarma karakoluna saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 10 asker ise yaralandı.

Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonda bazı Boko-Haram üyelerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna'da savaşmak isteyenlere 2 bin dolar Ukrayna'da savaşmak isteyenlere 2 bin dolar Zihinsel engelli eski kocasını öldürmekten tutuklandı Zihinsel engelli eski kocasını öldürmekten tutuklandı

Boko Haram, Kamerun, Asker, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 10 asker yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:28:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 10 asker yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement