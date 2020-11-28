Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu - Son Dakika

Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu

28.11.2020 17:23
Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu, System.String[]

Koronavirüs salgının önüne geçmek için kafe ve restoranlarda oturmak yasaklandı ancak güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar kamp sandalyelerini alıp Beylikdüzü Sahili'ne akın etti.

Koronavirüs salgının önüne geçmek için kafe ve restoranlarda oturmak yasaklandı ancak güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar kamp sandalyelerini alıp Beylikdüzü Sahili'ne akın etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle kafe ve restoranlarda oturarak yeme ve içme yasaklandı. Ancak güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar kamp sandalyelerini alarak Beylikdüzü sahiline akın etti. Birçok kişinin sahil şeridinde maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Öte yandan hem güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen hem de salgından korunmaya çalışanlar ise otomobillerinin içinde oturdu.


- İstanbul
Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu
Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu
Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu
Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu
Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu
Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu

Koronavirüs, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu - Son Dakika


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