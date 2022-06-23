Son dakika gündem: Kamu Başdenetçisi Malkoç, Ombudsmanlık tecrübesini paylaşmak için Kazakistan'da

NUR Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kazakistan'da yapılan referandumla ombudsmanlığın anayasal bir kurum haline getirildiğini belirterek, bu alandaki Türkiye tecrübesini paylaşmak için Kazakistan'da bulunduklarını bildirdi.

Malkoç, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Birleşmiş Milletler Ofisi ile iş birliğinde gerçekleştirilen "Orta Asya Ülkelerinin İnsan Hakları Mekanizmaları Bölgesel İstişare Toplantısı"na katıldı.

Kazakistan Ombudsmanı Elvira Azimova'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Orta Asya ülkeleri ile Afganistan'ın insan hakları alanında yetkili temsilcileri de hazır bulundu.

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, dünyada savaştan en fazla etkilenenlerin kadın ve çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Bunu Afrika'da, Ukrayna'da, Afganistan'da, Suriye savaşında görüyoruz." dedi.

Söz konusu toplantı öncesi Kazakistan'ın Akmola eyaletinde bulunan ALJİR Kampı Müzesi'ni ziyaret ettiğini ve totaliter rejim döneminde kampta esir tutulan kadınların hikayelerinden etkilendiğini aktaran Malkoç, "Bizler gibi insan hakları savunucuları, insanlığa haksızlık yapanlar kadar cesur olurlarsa sonunda insan haklarının galip geleceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"İnsan hakları alanında Kazakistan'da yeni bir süreç başlıyor"

Malkoç, toplantı sonrası Kazakistan temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

Kazakistan ziyaretine Anadolu'nun İslamlaşmasına en büyük katkısı olan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yurdu Türkistan'dan başladığını belirten Malkoç, burada Türkiye ile Kazakistan'ın ortak eğitim kurumu olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret ettiğini söyledi.

Malkoç, Kazakistan'ın son yıllarda dünya gündeminde olan bir ülke olduğuna işaret ederek, "Kazakistan ile Türkiye, dost ve kardeş ülke. Dolayısıyla birbirine etkisi olan millet." dedi.

Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan ile Türk Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Malkoç, "Bu, çok önemli bir gelişme. Türk Devletleri Teşkilatı, dikilmiş bir fidan, bu fidan sulanacak ve bakılacak ve zamanla meyvelerini vermeye başlayacak." diye konuştu.

Malkoç, Türkiye'nin bu bölgeler ile iş birliğini artırması gerektiğini kaydederek, "İki ülke arasındaki sosyal, ekonomi, siyasi ve kültür alanındaki çalışmaları insan hakları ve hukuk alanında desteklemek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için buraya geldik." dedi.

Kazakistan'da 5 Haziran'da anayasa referandumunun yapıldığını anımsatan Malkoç, "İnsan hakları alanında Kazakistan'da yeni bir süreç başlıyor. Anayasa Mahkemesinin kurulması, ombudsmanlığın anayasal bir kurum haline getirilmesi bunlar umut verici, heyecan verici, cesaret verici gelişmeler. İşte biz de ombudsmanlık alanında Türkiye tecrübesini paylaşmak için Kazakistan'dayız." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, 13 Mayıs'ta Bursa'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC ile Türk Dünyası Ombudsmanlar Birliği'ni kurduklarını dile getirerek, "Buradaki hedefimiz, Türk dünyasında hukukun üstünlüğü konusunda hakkaniyet, adalet, insan hakları konusunda eğitimler vermek. Bu konuda sadece ülkelerimiz düzeyinde değil dünya çapında uzmanlar yetiştirmek." diye konuştu.

Başkent Nur Sultan'daki temasları kapsamında Kazakistan Başsavcısı ve Adalet Bakanı ile ayrı ayrı görüştüğünü aktaran Malkoç, "Çok faydalı ikili görüşmelerimiz oldu. Birbirimize nasıl destek olabiliriz, nasıl birbirimizin tecrübesinden yararlanabiliriz bu konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.