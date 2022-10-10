KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosikletin sürücüsü Ferdi Badan (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında yolcu olarak babası Devran Badan (65) yaralandı. Boş sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü Yılmaz Seven (40) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 12.45 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Musulcalı Mahallesi Maden Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi. İzzettin'den Musulcalı yönüne ilerleyen Yılmaz Seven yönetimindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet ile Musulcalı'dan ova yoluna dönmek isteyen Ferdi Badan'ın kullandığı 45 ZC 0622 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Ferdi Badan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Devran Badan ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Ferdi Badan'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayatan kamyonet sürücüsü Yılmaz Seven ise gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Ferdi Badan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.