Son dakika gündem: KAMYONETİN ÇARPTIĞI AT ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: KAMYONETİN ÇARPTIĞI AT ÖLDÜ

23.06.2022 00:54
Son dakika gündem: KAMYONETİN ÇARPTIĞI AT ÖLDÜ

Edinilen son dakika haberine göre EDİRNE'nin Barutluk Mahallesi'nde, kamyonetin çarptığı at öldü, sürücü hafif yaralandı.

EDİRNE'nin Barutluk Mahallesi'nde, kamyonetin çarptığı at öldü, sürücü hafif yaralandı.

Barutluk Mahallesi Maslahattin Sokak'ta, başı boş ata, İsmail Gaziyiz yönetimindeki, 22 DE 200 plakalı kamyonet çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, kamyonet sürücüsü  Gaziyiz, yaralanırken, at telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonette büyük hasar oluştuğu görülürken, kazayı hafif yaralı olarak atlatan Gaziyiz, ambulansta tedavi edildi. Yolun bir bölümü kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, meraklı bakışlar ölen atı cep telefonu kameralarıyla sosyal medyada paylaşmak için çekim yapmaları dikkat çekti. Bir süre sonra olay yerine çağrılan kepçe ile belediye ekipleri telef olan atı, kaldırıp kamyona yükledi.

'BAŞI BOŞ ATLAR TRAFİKTE TEHLİKE OLUŞTURUYORLAR'

Babasının kamyoneti ile seyir halinde ilerlediği sırada atın birden önüne çıktığını ve başı boş atların tehlike oluşturduğunu söyleyen Murat Gaziyiz, "Babam aniden yola çıkan atı görememiş. Arabada hasar oluştu. Verilmiş sadakamız varmış. Yollarda gezen atların toplatılmasını istiyoruz. Motosikletle ve otomobille geçiyoruz buradan, önümüze çıkıyorlar, trafikte tehlike oluşturuyorlar" dedi.

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yerde telef olan at-Araçların ilerlemesi -Murat Gaziyiz ile röp.-Kamyonetten detay -Atın kepçe ile kaldırılmaı-Temizlk çalışmaları

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KAMYONETİN ÇARPTIĞI AT ÖLDÜ - Son Dakika

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