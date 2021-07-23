KAMYONETTE ÇIKAN YANGINDA 6 YAŞINDAKİ CESUR ÖLDÜ - Son Dakika

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 6 yaşındaki Cesur Tayyar'ın öldüğü seyir halindeki kamyonette çıkan yangında, yaralı kurtarılanların ablası Cennet Tayyar (10) ile kuzenleri Ceylan Gümüşsoy (8) ve Emir Gümüşsoy (4) olduğu belirtildi. Yaralı 3 çocuktan Emir Gümüşsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Cennet Tayyar ve Ceylan Gümüşsoy ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emir Gümüşsoy yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, vücudunda yanıklar bulunan Ceylan Gümüş ile Cennet Tayyar'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Kamyoneti ölen Cesur Tayyar'ın dayısı Günay Gümüşsoy'un kullandığı, araçtakilerin Çeşme'deki günübirlik tatilinden ardından Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Kamyonette Gümüşsoy kardeşlerin babaları Cengiz Gümüşsoy ile yaşamını yitiren küçük Cesur'un annesi Ceylan Tayyar'ın da bulunduğu bildirildi.

CESUR'A ULAŞAMADAN ALEVLER BÜYÜMÜŞ

Kamyonetin kasasında yolculuk yapan ve olay anında uyuduğu belirlenen Cengiz Gümüşsoy'un son anda yangını fark edip, çocukları tek tek kucaklayarak indirdiği, ancak alevlerin büyüyünce yeğeni Cesur Tayyar'a ulaşamadığı ifade edildi.

Bu arada, yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaşamını yitiren küçük Cesur'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin sürdüğü bildirildi.