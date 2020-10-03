Kamyonun açılan damperi, PTS kameralarını yıktı - Son Dakika

Adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, damperin açıldığını farketmediğini, gürültüyle kameraların takılı olduğu takın dampere takılıp, yola düştüğünü söyledi.

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