Son dakika gündem: Kanada'da ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklar için 31 milyar dolar ayrılacak - Son Dakika

Kanada'da koruyucu ailedeyken ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklar için 31 milyar dolara kadar tazminat ayrılması bekleniyor.

BBC'de yer alan habere göre, eylül ayında bir mahkeme, yerli çocukların sosyal refah sistemi kapsamında diğer çocuklara nazaran daha dezavantajlı olduğunu belirterek 2006'dan sonra refah sistemine dahil olan her yerli çocuğu kapsayacak şekilde toplamda 31 milyar dolar ödenmesi yönünde karar verdi.

Hükümet başlangıçta karara itiraz edeceğini açıkladı. Ancak eski yatılı okulların bulunduğu yerlerde yerli çocuklara ait olduğu bilinen 1100'den fazla isimsiz mezarın ortaya çıkarılması üzerine hükümete yönelik kamuoyu baskısı arttı.

Kamu yayıncısı CBC'ye konuşan bir kaynağa göre, tazminat miktarının bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor. Paranın yerli çocuk sosyal refah sisteminde uzun vadeli reformların finansmanında kullanılabileceği belirtiliyor.

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarı

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği Yatılı Kilise Okulları, 1880'lerin başında açılmış ve sonuncusu da 1997'de kapatılmıştı.

Yerli çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğramıştı.

Yerli çocukları asimile etme girişimlerinin bir parçası olan okullar, çocukları ana dillerini terk etmeye ve Hristiyanlığa geçmeye zorlamıştı.

Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.