Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı

12.10.2020 13:27
Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı, System.String[]

Son dakika haberine göre Bursa'da dün tırmanış esnasında Narlıdere Kanyonu'ndan düşen 34 yaşındaki dağcı Fehmi Gümüş'ü kurtaran arkadaşı konuştu.

Bursa'da dün tırmanış esnasında Narlıdere Kanyonu'ndan düşen 34 yaşındaki dağcı Fehmi Gümüş'ü kurtaran arkadaşı konuştu. Dağcının kaskının paramparça olduğunu söyleyen Halit Çelik, "Kaskı olmasaydı çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik" dedi.

Kestel'in Narlıdere Kanyonu Bayraktepe mevkiinde dün tırmanış sırasında bir dağcı metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerinde olan diğer dağcılardan Halit Çelik, yaşananları anlattı. Dağcılık sporunda tırmanışlar yapıldığını ifade eden Çelik, "Arkadaşlar dün kaya tırmanışı yaparken, biz de başka bölgeden tırmanıyorduk. Tırmanan arkadaşlardan biri 10-15 metreden düşmüş. Sesleri duyduk. Dört arkadaş olay yerine intikal ettik. Düştüğü alan kayanın ortalarındaydı. Tırmanış yaptığı kayanın boyu da 120-130 metre civarındaydı. Biz yukarıdan ip inişi ile yaralıya ulaştık. Tırmananlar da arkadaşlarımız. Bizim bütün teknik malzemelerimiz üzerimizdeydi. O sırada arama kurtarma ekipleri AFAD, JAK, AKUT, itfaiye, 112 sağlık ekipleri de gelmişlerdi. Biz onlara buraya inebileceğimizi, sedye desteğine ihtiyacımız olduğunu söyledik" dedi.

Yaralı dağcının boynunda ve omuzunda yaralanma olduğunu dile getiren Çelik, "Biz aşağı ulaştığımızda boyunluk taktık. Yaralının şuuru açıktı. Emniyetini alan arkadaşı, bilincini açık tutmak için çabalıyordu. İkisi de sakinlerdi, teknik açıdan kaya tırmanışında böyle kazalar olabiliyor. Dağcılık yüksek risk taşıyan bir spordur. Bunun için emniyet tedbirlerinin üst seviyede olması gerekiyor. Arkadaşın kafasında kask olmasaydı çok daha büyük sonuçları olabilirdi. Kafasındaki kask paramparça olmuştu. Boynunu oynatamıyordu. Biz boyunluğu taktık. Sedyeye yatırdık. Çok ağrısı olduğu için zorlandık" diye konuştu.

Arkadaşının ipinin kopmadığını anlatan Çelik, "Bizim geleneksel tırmanış dediğimiz olayda lider, emniyet malzemelerini yerleştirerek devam eder. Artçısı da alttan emniyetini alır. Aslında ip emniyetindesiniz sürekli. Hamle yaptığı esnada kaya parçası gevşekmiş ve oynayarak kopmuş. 3 tane ara emniyet malzemesi patlıyor. Bu sporu yapacak arkadaşlara da uyarımız, mutlaka eğitimini alsınlar ve bütün ekipmanlarla bu sporu yapsınlar" dedi.

Öte yandan kanyondaki 2 dağcı arkadaştan 34 yaşındaki Fehmi Gümüş'ün vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralandığı, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından bugün taburcu olduğu öğrenildi. Diğer dağcı 44 yaşındaki Tolga Yurtseven ise olaydan yara almadan kurtulmuştu. - BURSA

Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı

Paramparça, Narlıdere, Gümüş, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kanyondan yuvarlanan dağcıyı kaskı ölümden kurtardı - Son Dakika

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