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Son dakika gündem: Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar - Son Dakika

Son dakika gündem: Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar

20.01.2022 17:29

Son dakika haberi: Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar Malatya'da yoğun kar yağışının ardından işyerlerinde kar temizliği yapan iki esnafın kar eğlencesi çocukları aratmadı.

Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar

MALATYA - Malatya'da yoğun kar yağışının ardından işyerlerinde kar temizliği yapan iki esnafın kar eğlencesi çocukları aratmadı.

Malatya'da Salı günü başlayarak kenti etkisini altına alan kar yağışının dün gece saatlerinde etkisini yitirmesiyle birlikte esnaflar işyerlerini açarak normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Kent merkezinde bulunan işyerlerinde kar temizliği yapan iki esnafın ise temizlik çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Biran kar temizliğini unutan iki esnaf kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Uzun bir süre sonra gelen karla birlikte çok mutlu olduklarını aktaran Hayati Akkuş, " Mutluyuz. Kar çoktan beri yağmamıştı. Bu karın zevkini de çıkardık mutluyuz. Mekanımızı temizliyoruz. Gelen misafirleri de karşılıyoruz. Kar çok güzel bir şey çocukları sevindirdi. Malatya'da 10-15 seneden bu yana böyle bir kar yağmadı. Çok şükür bunu da gördük ve mutluyuz" dedi.

Öte yandan kentte okulların tatil edilmesiyle birlikte kendilerini sokağa atan çocukların kar keyfide devam ediyor.

Son dakika gündem: Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar
Son dakika gündem: Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar
Son dakika gündem: Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar

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Malatya, oyunlar, Salı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar - Son Dakika


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