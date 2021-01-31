Son dakika gündem: Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın sürücünün yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

Elazığ'da kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan kadın sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Hankendi ve Saralı köyleri mevkisinde aracıyla seyir halindeki sürücü, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Telefon sinyalinin olmadığı bölgede mahsur kalan kadını, aynı güzergahta devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fark etti.

Jandarma ekipleri, aracı iterek saplandığı yerden çıkmasını sağladı.

Öte yandan Harput Mahallesi'nde bir sürücü, aracının lastiği patlayınca jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri aracın lastiğini değiştirdi.