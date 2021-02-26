Karabük'te bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika
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Karabük'te bir apartman karantinaya alındı

26.02.2021 20:51

KARABÜK'te 5 katlı bir apartman, koronavirüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı.

KARABÜK'te 5 katlı bir apartman, koronavirüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı.

Karabük 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir apartman koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. Bugün saat 18.00'de başlayan karantina, 8 Mart saat 18.00'de sona erecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karabük'te bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika
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