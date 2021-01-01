Son dakika gündem: Karabük'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çukurgelik köyünde Cemil Erdoğan'a ait tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Uzun süren çalışmaların ardından diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.