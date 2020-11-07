Son dakika gündem: Karabük'te polis kan bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri de kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay ve Karabük Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılay'a destek vermek için Kemal Güneş Caddesi'nde bulunan Kızılay otobüsünde kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay 'a destek vermek için kan bağışı kampanyasına katıldı.

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