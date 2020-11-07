Son dakika gündem: Karabük'te polis kan bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Karabük'te polis kan bağışı kampanyasına destek verdi
07.11.2020 17:15
Son dakika habere göre İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a destek vermek için kan bağışı kampanyasına katıldı.
İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a destek vermek için kan bağışı kampanyasına katıldı.
Türk Kızılay ve Karabük Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılay'a destek vermek için Kemal Güneş Caddesi'nde bulunan Kızılay otobüsünde kan bağışında bulundu.
Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri de kan bağışı kampanyasına destek verdi.
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