Son dakika gündem: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Caddesi'nde 9 Eylül'de iki grup arasında çıkan ve olay yerinden geçen 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan S.T. ve Y.E.T. tutuklandı, S.Ö, A.Ö, B.K, T.A, T.A, Ö.Y. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Caddesi'nde 9 Eylül'de iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olay yerinden geçen 3 kişi yaralanmıştı.