Son dakika gündem: Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kamyonda sıkışan Aydın Kav, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Murat Çelebi ve Aydın Kav ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

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