Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa- Balıkesir yolu üzeri Uluabat yakınlarında meydana geldi. Resul Ekici'nin kullandığı 35 AEZ 526 plakalı TIR, Bursa'dan Balıkesir'e doğru seyir halindeyken Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi yakınlarında önünde seyir halinde bulunan 48 BR 146 plakalı Murat Çelebi idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın yaşandığı esnada arkadan aynı istikamete giden Aydın Kav sevk idaresindeki 10 VZ 005 plakalı kamyonunda kazaya karışmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kamyonda sıkışan Aydın Kav, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Murat Çelebi ve Aydın Kav ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika