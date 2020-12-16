Son dakika gündem: Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak projeler sürüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak projeler sürüyor

16.12.2020 15:26
Son dakika gündem: Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak projeler sürüyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Karacabey Belediyesi, küresel pandemiye rağmen mevcut projelerini kararlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, küresel pandemiye rağmen mevcut projelerini kararlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Karacabey Belediyesi'nin geleceğe katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği gençlik merkezi ve spor salonu projelerinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bir görüşme yapmış ve Karacabey'in spordaki başarısı göz önünde bulundurularak, kentte yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bakanlık tarafından destek sözü almıştı.

Bu kapsamda öncelikli olarak projesi çizilip hazırlanan Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile ilgili ihale aşamasının ardından, geçtiğimiz hafta projelerin inşaatına başlanmıştı.

Gençlere büyük katkı sağlayacak

Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte sağlık ocağı olarak hizmet veren binanın yerine 6 milyon TL maliyetle yapılacak olan Gençlik Merkezinin; ilçede gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim anlamında önemli eksikliklerini gidermesi hedefleniyor. 2845 m2'lik bir inşaat alanında sürecek çalışmaları yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, teknik personelden de detaylı bilgi aldı.

Kompleks bölgeye değer katacak

Gençlik Merkezinin ardından Özkan'ın ikinci durağı ise Öğretmenler Parkı içerisinde inşaatı başlayan yeni Spor Salonu oldu. Toplam 5 milyon TL'lik maliyeti bulunan ve tamamlandığında 2 antrenman sahasının yanı sıra içerisinde idari ofislerle sporcular için misafirhanelerin de yer alacağı bir kompleks inşa ettiklerini belirten Özkan, tüm bu kazanımları bakanlık desteğiyle yapmaktan dolayı ayrıca mutluluk yaşadıklarını söyledi.

2022 yılında hizmete girecek

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "İlçemizde 2 önemli eserin daha yapım çalışmaları başladı ve titizlikle sürüyor. Gençlerimize sosyal, kültürel ve sportif anlamda değer katacak bu iki eseri 2022 yılında hizmete geçirmiş olacağız. Gençlik Merkezinde öğrenciler ve gençler sıkılmadan, saatlerce vakit geçirebilecek. İnşallah küresel pandemiden de insanlık olarak en kısa sürede kurtulacağız ve projelerimiz de tamamlandığında gençlerimiz için vakit geçirmekten keyif alabilecekleri ve enerjilerini atabilecekleri, iki güzide eseri hizmete sunmuş olacağız. Bu vesileyle, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Son dakika gündem: Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak projeler sürüyor
Son dakika gündem: Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak projeler sürüyor

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Ali Özkan, İnşaat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak projeler sürüyor - Son Dakika


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