Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.