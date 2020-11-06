Son dakika gündem: "Karadeniz'in Zeugması" çocuklara etkinlik kitabıyla tanıtılacak - Son Dakika

Son dakika gündem: "Karadeniz'in Zeugması" çocuklara etkinlik kitabıyla tanıtılacak

06.11.2020 11:23
Son dakika gündem:

Son dakika haberlerine göre Akademisyen çift, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ni, hazırladıkları kitapla...

Akademisyen çift, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ni, hazırladıkları kitapla çocuklara tanıtmayı amaçlıyor.

Eskipazar'ın 3 kilometre doğusunda bulunan ve arkeolojik yüzey araştırmalarında tespit edilen iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılarda 2003'te başlatılan Hadrianaupolis'teki kazı çalışmaları dönemler halinde devam ediyor.

Kazı çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenen Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş ve eşi KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eda Öz Çelikbaş, antik kenti çocuklara anlatabilmek için "Hadrianaupolis'in Renkleri" projesini hayata geçirdi.

Çelikbaş çifti, at, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim olan "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen, kazı çalışmalarında kaya mezarı içinde iskeletler, antik döneme ait para, kemik toka ve bir unguentarium (gözyaşı şişesi), 2. yüzyıla ait mezar, 1800 yıllık adak levhası ve Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları gibi eserler bulunan Hadrianaupolis'in tanıtımı için yürütülen proje kapsamında "Çocuklar İçin Arkeoloji" kitabını hazırladı.

"Arkeoloji denince aklına gelen ilk şeyi çizer misin?" sorusuyla başlayan kitap, çocuklara arkeoloji ve Hadrianaupolis hakkında bilgi veriyor.

Antik kentteki eserlerin resimlerini boyama imkanı bulan çocuklar, eserlere ait fotoğrafları da ücretsiz dağıtılan kitapta inceleyebiliyor.

"Çocukları mozaiklerle içli dışlı etmekti amacımız"

Kitabın metin ve kurgusunu hazırlayan Ersin Çelikbaş, AA muhabirine, eserin uzun yıllardır hayali olduğunu, eşinin ve belediyenin de desteğiyle bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Kültür varlıklarını korumanın insanlara küçük yaşlarda öğretilebileceğine işaret eden Çelikbaş, şöyle dedi:

"Bu kitabı yapmamızdaki en büyük sebep şuydu; Kültür ve Turizm Bakanlığımızda önceliği olan kültür varlıklarımızı korumanın aslında çocuk yaşlarda insanlara öğretilebileceği düşüncesini hissettik. Çocuklara Hadrianaupolis'teki mozaiklerin güzelliğini, eşsiz sanat eseri olduğunu anlatabilmenin en güzel yolu bu etkinlik kitabı. Onları mozaiklerle içli dışlı etmekti amacımız. Çocukların bu kitapla hem eğleneceğine hem de Hadrianaupolis'teki mozaiklere ileriki yaşlarda daha bilinçli sahip çıkacaklarına inanıyorum."

"Kitapta çocukların aileleriyle yapabileceği etkinlikler var"

Görsel resimleme, dizgi ve grafik tasarımını yapan Eda Öz Çelikbaş da etkinlik kitabının başka bir örneğinin olmadığını ifade etti.

Çalışmanın hazırlanma sürecinden bahseden Çelikbaş, kitapta 5-11 yaş aralığındaki çocukların aileleriyle yapabileceği etkinliklerin yer aldığını anlattı.

Okuma ve çizim bölümlerinin yer aldığını aktaran Çelikbaş, "Özellikle son dönemlerde mozaiklerin zenginleşmesi ile eşim 'Kitap yapabilir miyiz?' düşüncesini benimle paylaştı. Daha sonra başladık. Çocukların yaşına göre ve özellikle ebeveynleriyle birlikte etkinlik yapmalarını da istedik." dedi.

"Antik kentin turizme kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor"

Kitabın baskısını üstlenen Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ise antik kentin tanıtımı ve kazıların daha hızlı ilerlemesi adına yapılan her çalışmanın yanında olduklarını vurguladı.

Kitabın okullarda da ücretsiz dağıtılacağını dile getiren Dönmez, "Hadrianaupolis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Her gün bir adım nasıl ileri taşırız, bunun çabasındayız." ifadesini kullandı.

Eskipazar, Karadeniz, Bizans, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Karadeniz'in Zeugması' çocuklara etkinlik kitabıyla tanıtılacak - Son Dakika


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