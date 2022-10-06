Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

06.10.2022 12:36

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi'ndeki boş arsada karşılaşan Muhammet Yasin C. ile A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. bıçakla Muhammet Yasin C'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, A.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
TARTIŞTIĞI ARKADAŞI, MUHAMMET'İ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI TARTIŞTIĞI ARKADAŞI, MUHAMMET'İ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı ZİYARETE GELDİĞİ EVİN BAHÇESİNDE BAŞINDAN VURULDU ZİYARETE GELDİĞİ EVİN BAHÇESİNDE BAŞINDAN VURULDU
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:37 Bolu'da adam öldürme suçundan yargılanan zanlı, ormandaki gölgeyi suçladı: Belki o öldürmüştür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:49:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement