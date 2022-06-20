Son dakika gündem: Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı

20.06.2022 10:38
Son dakika gündem: Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı

Son dakika haberi... Karaman'da babası tarafından silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da babası tarafından silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Halit Ö, Alacasülük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oğlu Cahit Ö. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cahit Ö, babası tarafından silahla yaralandı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halit Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika

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