Halit Ö, Alacasülük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oğlu Cahit Ö. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika

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