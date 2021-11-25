Tekirdağ'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Ekipler, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Stantta bilgilendirici broşürlerin dağıtımı yapıldı.

Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgiler verildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve diğer ilgililer standı ziyaret ederek bilgi aldı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, herkesin kadına şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bütün kadınlarımıza şiddete uğramadan önce veya uğradıktan sonra neler yapacaklarına dair bilgilendirmeler yapıyoruz. Etrafınızda şiddet yaşayan birini gördüğünüzde bize bildirmenizi istiyoruz. Bizlere haber verdiğinizde şiddete uğrayan kişiyi bulup, o ailenin problemini çözebiliriz. Hiç olmazsa bir kadını kurtarırız, hiç olmazsa bir çocuğu kurtarırız."