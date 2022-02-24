Son dakika gündem: Karamürsel'de "Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi" tamamlandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Karamürsel'de "Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi" tamamlandı

24.02.2022 10:57
Son dakika gündem: Karamürsel'de "Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi" tamamlandı

Son dakika haberler: Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi" kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi" kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonundaki toplantıda, 30 ay süren proje faaliyetleri tanıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı konuşmada, 2019 yılında kabul edilen ve salgın nedeniyle bazı faaliyetleri çevrim içi süren projenin, 6 aylık uzatma süresinden sonra geniş katılımlı toplantıyla tamamlandığını bildirdi.

Proje süresince ortakların iş birliğiyle "STDE Kılavuz Metodoloji Kitabı, STDE Online Eğitim Modülleri ve STDE Online Platformu"nun üretildiğini aktaran Çakır, şu bilgileri paylaştı:

"Hilal Kevser Köprülü, Nasiye Yılmaz, Mustafa Emre Yiğit'ten oluşan dijital koç takımı, 3 ayrı kısa dönem öğrenme öğretme faaliyetine katıldılar. 'Yeni Yol' başlıklı 5 günlük birinci eğitim, Avusturyalı ortak ATEMPO liderliğinde online yapıldı. 'Strateji' başlıklı 5 günlük ikinci eğitim İngiltere'den ortak kurum Duddley Teknoloji Koleji ev sahipliğinde yapıldı. Hibrid eğitim ve ulus ötesi toplantıya Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüz yüze katılırken, Boğaziçi Üniversitesi ve ATEMPO online katıldılar. 'Dijital Güç' başlıklı son eğitim ise İstanbul'da bulunan TİNK Koleji ev sahipliğinde yine online gerçekleştirildi."

Çakır, projenin, yerel ve uluslararası yaygınlaştırma faaliyetleri, ortaklar, web sitesi, fikri çıktılar ve Boğaziçi Üniversitesince düzenlenen online uluslararası konferansta tanıtıldığını da kaydetti.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba ise çalışmanın çok yerinde olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Doğan'ın da katıldığı toplantıda, STDE Projesi Dijital Koçları unvanı alan öğretmenlere sertifikaları verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Karamürsel, Hisarcık, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Karamürsel'de 'Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi' tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Karamürsel'de "Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi" tamamlandı - Son Dakika
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