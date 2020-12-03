Son dakika gündem: Karamürsel'de engelli bireylere pasta sürprizi - Son Dakika

Son dakika gündem: Karamürsel'de engelli bireylere pasta sürprizi

03.12.2020 16:53
Son dakika gündem: Karamürsel'de engelli bireylere pasta sürprizi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Karamürsel İlçe Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ile ailelerine, pasta ve küçük hediyeler gönderildi.

Karamürsel İlçe Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ile ailelerine, pasta ve küçük hediyeler gönderildi.

Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kapsamlı bir etkinlik düzenlemediklerini belirtti.

-"Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

Engellilerin yaşadıkları zorluklara işaret eden Tiryaki, şunları söyledi:

"Bu önemli gün, engelli olmanın hiçbir zaman umutlu, sevinçli, üretken ve verimli kişiler olarak yaşamak için engel teşkil etmediğini herkese bir kez daha gösterecek ve empati kurarak engelli kardeşlerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarına çözüm arayışı içinde olmamızı hatırlatacaktır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, STK'lar ve belediyeler çeşitli çalışmalar yürütmektedir, birçok proje hazırlamaktadır. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın yanında olarak sorunlarına çare olarak ve hazırlamış olduğumuz programlar doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ayrıca Karamürsel Belediyesinin katkıları da yapmış olduğumuz hizmetlerde çok büyük gerçekten her ihtiyaç duyduğumuz da Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım ve ekibi her zaman yanımızdalar."

Pandemi döneminde engellilerin yaşadığı zorluklara değinen Tiryaki, "Engelli kişiler, salgından çok ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Engelli bireylerin Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksektir. Derneğimiz olarak pandemi döneminde tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine her gün ulaşarak sağlıkları hakkında bilgi aldık, ihtiyaç duyabilecekleri maske, dezenfektan, kolonya gibi sağlık ve hijyen ürünlerini tedarik ederek, koronavirüs ile ilgili gerekli uyarıları yaparak pandemi sürecini güvenli bir şekilde atlatmaları için elimizden geleni yapmaya devam etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Karamürsel, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Karamürsel'de engelli bireylere pasta sürprizi - Son Dakika


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