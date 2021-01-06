Son dakika gündem: Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak

06.01.2021 00:01
Son dakika gündem: Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızlı bir şekilde artması nedeniyle yeniden karantiya giren İngiltere'de BBC, uzaktan eğitim programları yayınlamaya başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızlı bir şekilde artması nedeniyle yeniden karantiya giren İngiltere'de BBC, uzaktan eğitim programları yayınlamaya başlayacak.

Ülkede 5 Ocak'ta başlayan karantina kapsamında okullar kapatılırken, eğitimin BBC üzerinden uzaktan sürdürüleceği açıklandı.

Türkiye'deki TRT EBA benzeri uygulama, 11 Ocak'ta başlayacak ve dersler müfredatı takip edecek.

Öncelikle BBC'nin çocuk kanalı CBBC, hafta içi her gün saat 9.00'dan itibaren 3 saatlik bir ilkokul programı yayını yapacak.

BBC 2 ise hafta içi her gün en az 2 saatlik programla orta öğretim öğrencilerine yardım edecek.

Bu sayede internetleri olmasa bile tüm çocukların müfredata dayalı öğrenime erişebilmeleri sağlanacak.

Derslere, BBC'nin interaktif dijital yayını BBC Red Button üzerinden de erişilebilecek.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, konuya ilişkin açıklamasında, İngiltere'deki çocuklara kendi ülkelerinin okul müfredatını takip etme fırsatı sağlamanın, BBC'nin 2020'deki önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Eğitim kesinlikle hayati önem taşıyor. BBC üstüne düşeni yapacak." dedi.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden ise BBC'nin karantina sırasında evde kalmaya devam ederken çocukların öğrenmesine yardımcı olacağını vurgulayarak "Bu (yayınlar), ebeveynler için bir can simidi olacak. BBC'nin üstüne düşeni yapmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce dersler sadece internet üzerinden takip ediliyordu

İngiltere'de okulların geçen yıl 20 Mart'ta tatil edilmesiyle devlet okullarında eğitim-öğretim gören öğrenciler, bir ay ders yapamamış, bu sırada da BBC, müfredata uygun olarak 14 haftalık içerik üretmişti.

Ancak bu dersler, TV yayını yoluyla değil internetten BBC Bitesize platformu ve BBC iPlayer üzerinden paylaşılmıştı.

Evlerinde bilgisayar ve interneti olmayan çocukların derslere erişiminde sorunlar yaşanmış ve çocuklara tablet ve 4G internet sağlanacağı ifade edilmişti.

Eğitim Bilişim Ağı, İngiltere, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak - Son Dakika


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