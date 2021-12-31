Son dakika gündem: Karasu Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı asayiş verilerini açıkladı - Son Dakika

Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Polisin sorumluluk bölgesinde yıl boyunca huzur ve güven uygulamaları gerçekleştiren ekipler, Türkiye'de eş zamanlı yapılan 9 huzur ve güven uygulamasına da katıldı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında 141 işlem gerçekleştirildi. Operasyon ve uygulamalarda toplam 6 kilo 276 gram kubar esrar, 154 gram metamfetamin ve 115 gram kök kenevir ele geçirildi, 146 şahsa işlem yapıldı, adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol tedbiri alındı.

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun uyarınca gerçekleştirilen faaliyetlerde 25 tabanca, 4 tüfek ve 1178 adet mühimmat ele geçirildi.

Polis sorumluluk bölgesinde 403 trafik kazası meydana geldi. Ekiplerce bu yıl yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 332 araca toplam 1 milyon 436 bin 37 lira cezai işlem uygulandı.

Salgın tedbirleri kapsamındaki uygulamalarda ise 360 denetim yapıldı, bu kapsamda kuralları ihlal eden 727 kişiye toplam 2 milyon 214 bin 75 lira idari para cezası kesildi.