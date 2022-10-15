Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

15.10.2022 14:39

Muğla'da yaşayan Hüseyin A. eline balta alarak, husumetli olduğu kardeşi Mehmet Ali A.'nın marketine baltayla saldırdı. Kasiyere saldırıp, raflardaki ürünleri ve dolapları parçalayan Hüseyin A.'nın saldırı anları, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan markette meydana gelen olaya göre Hüseyin A., iddiaya göre, elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti. Öfkeyle içeri giren Hüseyin A., bağırmaya başladı. Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı.

MARKET ÇALIŞANI SON ANDA KURTULDU

Market çalışanı, son anda geri çekildi. Hüseyin A. da bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı. Bu anlar, marketin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olay anında markette 1 kadın müşterinin de bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, Mehmet Ali A'nın., ağabeyi Hüseyin A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

Sorun yaşadığı kardeşinin dükkanına baltayla saldırdı
Sorun yaşadığı kardeşinin dükkanına baltayla saldırdı
Sorun yaşadığı kardeşinin dükkanına baltayla saldırdı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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