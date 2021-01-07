Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor

07.01.2021 14:19
Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Karesi Belediyesi'nin Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahallelerinin sınırları içerisinde yeralan 38 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nde inşaat tüm hızıyla devam ediyor.

Karesi Belediyesi'nin Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahallelerinin sınırları içerisinde yeralan 38 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nde inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Kente nefes aldıracak olan Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bahçeyi bahar aylarında Balıkesirlilerin hizmetine sunmak istediklerini söyledi.

Karesi Belediyesi, Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan alanda Millet Bahçesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yaklaşık 38 bin m2'lik fonksiyonlu alanın içerisinde; bir adet kafeterya, çocuk oyun alanları, macera parkuru, skate park, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile gençlerin vakit geçirebileceği, ders çalışabileceği, Belediye koordinasyonunda düzenlenecek kurslara katılabileceği bir kompleks de bulunuyor. Millet Bahçesi, Karesililerin tüm ihtiyaçlarını karşılarken, nefes almalarını sağlayacak.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan Logo Kafeyi gezdi. Millet bahçesi'nde yürüyüş yolu aydınlatma ve peyzaj çalışmalarına da başlandı.

Baharda hizmete girmesi planlanıyor

Dünya ve Türkiye'nin korona virüs sürecinden geçtiğini ve bu süreçte insanların rahatlıkla gezerek, vakit geçirebilecekleri geniş alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Orkan, Millet Bahçesi'nin bu ihtiyacı karşılayacağını belirtti. Başkan Orkan, "Büyükşehirlerde temel ihtiyaç bireylerin çıkıp gezebileceği, ailesiyle oturup dinlenebileceği ve spor yapabileceği alanların bulunmasıdır. Kentimiz bu açıdan çok şanslı çünkü zamanında yapılan çalışmalarla çok sayıda parkımız var. Ancak yapacağımız projeyle hemşehrilerimiz hem yeşil alan ve park ihtiyacını karşılarken hem de spor yapabileceği, rahatça yeşil alanlarda ve Millet Kıraathanesi'nde dinlenebileceği bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız. 38 bin m2'lik alanıyla Paşaalanı ve Toygar Mahallelerimizde yer alan, Maltepe Mahallemize de sınır olması sebebiyle hem bu üç mahallemizin hem de tüm hemşehrilerimizin rahat bir nefes alacağı bir alan yaratmayı hedefliyoruz. Bahçemizi bahar aylarında hizmete almayı planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor
Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor
Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor
Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor
Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor
Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor
Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor

Dinçer Orkan, Maltepe, İnşaat, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor - Son Dakika


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