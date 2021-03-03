İtfaiye, karlı ve soğuk havada leylek yuvasına yiyecek bıraktı

ARDAHAN'da, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken leyleği itfaiye ekipleri besledi. İtfaye erleri, yangın merdiveni ile çıktıkları leylek yuvasındaki kar ve buzları temizleyerek, yiyecek bıraktı.

Baharda karakışı yaşayan Ardahan'ın merkez Karagöl Mahallesi Sağlık Sokaktaki elektrik direğinin üzerindeki yuvaya konaklayan leylekler bu yıl erken gelince zor anlar yaşadı. Bitki örtüsünün tamamen karla kaplı olduğu geceleri ise hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, leyleği itfaiye ekipleri yiyecek getirdi. İtfaiye aracının merdiveni ile yuvaya ulaşan görevliler kar ve buzdan temizledikleri yuvaya yiyecek bıraktı.İtfaiye erlerinin yuvaya çıkması ile birlikte karşı binanın çatısına konan leylek, çalışmalar bitene kadar orada kaldı. Görevlilerin gitmesi ile birlikte yeniden yuvaya dönen leylek yiyecekleri yedi. Ekipler, yuvaya sık sık gelip yiyecek bırakacalarını söyledi.