Son dakika gündem: Kars'ta 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Akyaka ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Demirkent ve Kalkankale köylerinde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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