Son dakika gündem: Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Akyaka Demirkent köyü ve Sarıkamış ilçesine bağlı Yayıklı köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.