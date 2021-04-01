'KARSLI GÜVENLER' ÇETESİNE OPERASYON; 17 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika

İstanbul 'da Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden aralarında örgütün lideri Cemil Güven'in de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 17 şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından 4 şüpheliyi serbest bırakırken 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 7 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler örgüt lideri Cemil Güven, Baran Güven ve Yılmaz Güven'i "Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" ve "Silahla yağma" suçlarından tutukladı.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Hakimlik 10 şüpheli hakkında "Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma", "Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul merkezli 2 ilde 30 adrese eş zamanlı Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne 3 gün önce operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çete lideri Cemil Güven başta olmak üzere 17 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda, 6 silah, çok sayıda fişek, 2 balistik yelek ve çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirilmişti. Baskın anları kameralarca görüntülenirken, ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmişti.

- İstanbul