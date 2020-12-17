Kartal D-100 Karayolu'nda taksiye çarpan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

KARTAL D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen motosikletli emniyet şeridinde bulunan taksiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosikletli Yunus Yıldırım (21), emniyet şeridinde bekleyen İsmail Kayhan yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BİR ANDA BİR GÜRÜLTÜ OLDU"

Taksi sürücüsü İsmail Kayhan, "Arabam silkelenmeye başladı. Dikkatli bir şekilde emniyet şeridine aldım. Aynadan baktığımda hiçbir şey yoktu. Bir anda bir gürültü oldu. Aşağıya inip baktığımda motorcunun arabama çarptığını gördüm. Görüntü kayıtlarında görülüyor, yavaş olsa bu şekilde olmaz herhalde." dedi. Orada bulunan Oğuzhan Topaloğlu ise, "Kaza olduğunda durduk. Arkadaş yerde yatıyordu. İndik arabadan geldik. Özel bir ambulans durdu. Onunla birlikte kalp masajı yaptık ama arkadaşın boynu kırılmıştı. Ambulansla götürdüler. Arkadaş muhtemelen öldü. Allah rahmet eylesin. Taksi burada duruyordu. Biraz hızlı vurdu. Baya bir kalp masajı yaptılar ama dönmedi geri." diye konuştu.

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