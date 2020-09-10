Son dakika gündem: Kartal'da nitelikli telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kartal'da, "nitelikli telefon dolandırıcılığı" iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Nitelikli Telefon Dolandırıcılığı" konusu ile ilgili Kartal ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında, kendisini polis olarak tanıtıp, isimlerinin FETÖ terör örgütüne karıştığından bahisle korkutmaya çalıştıkları şahıslardan para talep ederek telefon dolandırıcılığı yaptığı anlaşılan Aziz M. (23) isimli şahıs takibe alınarak, mağdur şahsa ait binaya girip çıktığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 20 bin 600 TL ve bin 620 Euro ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın irtibatlı olduğu Yusuf Şinasi U. (24) ve Hüseyin A. (31) isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.