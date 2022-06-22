Son dakika gündem: Kaş'ta iki noktada çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kaş'ta iki noktada çıkan yangınlar söndürüldü

22.06.2022 10:25
Son dakika gündem: Kaş'ta iki noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, iki ayrı noktada çıkan sazlık ve orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, iki ayrı noktada çıkan sazlık ve orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaş'ın Çeşme Mahallesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında, kızılçam ormanında yangın çıktı. Bölgeden geçen elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ile 12 dakika içinde müdahale edildi. Ekipler, havanın rüzgarsız oluşu dolasıyla yangını saat 18.00 sıralarında kontrol altına alarak söndürdü ardından alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında 1 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.

SAZLIK YANGINIOva Mahallesi'nde Eşen Çayı'nın Akdeniz'e döküldüğü Çayağzı mevkisinin Kaş bölümündeki sazlıklarda da dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Sazlık ve kumulların bulunduğu bölgedeki otların da tutuşması ile yangın etrafa yayıldı. Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi Kaş Birimi'ne ait 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgenin kumlarla kaplı olması nedeniyle arazözler ve itfaiye araçları, yangın alanına giremedi. Yangına ancak uzaktan hortum çekilerek müdahale edilebildi. Ekipler, yangının etrafını çevirip, yayılmasının önüne geçmeye çalıştı. Etrafı çevrilen yangın, bölgeye sıçramadan söndü.

Bölgede yaşayan bazı kişiler, sazlıkların kasıtlı olarak yakıldığını öne sürerken, bu alanların birçok kuş ve sürüngenin doğal yaşam alanı olduğunu kaydetti. Bazı kişilerin, bu alanları sürerek tarla haline getirmeye çalıştığını iddia eden bölge halkı, kumullar ve doğal yaşamın zarar gördüğünü söyledi.


YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı Son dakika gündem: Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı Son dakika! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kaş'ta iki noktada çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:14 Ünlü İtalyan gazeteci yazdı: Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal'de oynayan Torreira ile ilgileniyor
10:11 Dominik'te yolcu uçağı alevler içinde havalimanına indi! Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı
09:56 Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım
09:55 Bademcik ameliyatı olan Brezilyalı eski güzellik kraliçesi aşırı kan kaybından hayatını kaybetti
09:38 Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu
09:35 Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarının merakla beklediği "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı
09:28 Süper Lig'in en ünlü teknik adamları sezona "boşta" olarak başlıyor
09:26 Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 10:28:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kaş'ta iki noktada çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement