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Son dakika gündem: Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

11.08.2021 13:45
Son dakika gündem: Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor, System.String[]

Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Seraların da bulunduğu bölgede, alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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