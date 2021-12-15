Son dakika gündem: KASKİ'den Talas'a 14 milyon 806 bin liralık yatırım - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Talas Mevlana Mahallesi'nde 14 milyon 806 bin TL altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas 2. etap raylı sistem çalışmaları kapsamında Talas ilçesinde mevcut altyapı daha da güçlü hale getiriliyor.

KASKİ ekipleri, Hulusi Akar Bulvarı ile Mevlana Mahallesi'ni içerisine alan bölgede 14 milyon 806 bin 628 TL maliyet ile toplam uzunluğu 24 bin 350 metre olan içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı imalatı ve yenileme çalışması yapıyor.

Proje tamamlandığında Talas Mevlana Mahallesi daha kaliteli ve kesintisiz altyapıya kavuşmuş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.