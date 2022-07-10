Son dakika gündem: KASTAMONU - Camisi yıkılan minare iki selde de ayakta kaldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: KASTAMONU - Camisi yıkılan minare iki selde de ayakta kaldı

10.07.2022 13:54

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü köyünde bulunan caminin minaresi, hem geçen yıl hem de bu yılki selde yıkılmadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü köyünde bulunan caminin minaresi, hem geçen yıl hem de bu yılki selde yıkılmadı.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta etkili olan sel felaketinde Çaydüzü köyünde 11 evin yanı sıra 1981 yılında yapılan cami de yıkıldı. Caminin 9 yıl önce inşa edilen minaresi ise selden zarar görmedi.

Köyde bu yıl 27 Haziran'da yaşanan selde ise bazı tarım arazileri zarar görürken, geçen yıl camisi yıkılan minare ayakta kaldı.

Köy sakinlerinden Sakine Demirbaş, AA muhabirine, geçen yılki selde bir akrabasının sel suyuna kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Selde kendi evi ile değirmen, cami, imamın evi ve köy konağının da yıkıldığını anlatan Demirbaş, "İki selde de minarenin çevresini su aldı. Bu yılki selde su, evlere de yine zarar verecekti. Su, yolu götürünce evlerimiz kurtuldu. Minare bu selde de sağlam kaldı." dedi.

Ali Arslan da geçen seneki selde çok sayıda evin çöktüğünü belirterek, "Camimiz, köy konağımız da gitti, minare sağlam kaldı. Bu sene geçen senekinden fazlaydı sel. Çayın kenarları açıldığı için daha çok su geldi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Cami, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KASTAMONU - Camisi yıkılan minare iki selde de ayakta kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: KASTAMONU - Camisi yıkılan minare iki selde de ayakta kaldı - Son Dakika
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